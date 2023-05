Le dieci migliori previsioni a lungo termine della storia

Sopra: Ugo Bardi utilizza tecniche di previsione altamente sofisticate.

Le profezie hanno spesso la cattiva fama di finire con un fallimento, come ho descritto in

, dove ho elencato dieci delle peggiori previsioni della storia. Qui, cerco di fare il contrario: affrontare previsioni di successo. Nel lavorare a questo post, devo dire che non è stato facile mettere insieme 10 pronostici davvero riusciti. La storia è piena di falsi profeti, poveri previsori, stupidi estrapolatori, disastrosi impiccioni con codici informatici e altro ancora. Le previsioni davvero buone a lungo termine sono estremamente rare. I veggenti dell'antichità e i previsori dei nostri tempi hanno affrontato, e affrontano tuttora, lo stesso problema: se esiste qualcosa come "il futuro", è qualcosa con cui non possiamo fare esperimenti. Forse gli Dei vedono qualcosa che noi non possiamo vedere, ma se lo fanno, non condividono la loro conoscenza con noi.

Quindi, ecco l'elenco delle migliori profezie che ho trovato. Alcuni sono meno che impressionanti, lo so, ma è così che stanno le cose. Forse il segreto della profezia non è cercare di predire il futuro, ma essere preparati ad esso.

. Intorno al 60 d.C., il filosofo romano Lucius Annaeus Seneca (4 d.C.-65 d.C.) scrisse che " La crescita è

". Come previsione, era alquanto generica, ma non c'è dubbio che si è rivelato corretto molte volte nella storia. Valeva anche per lo stesso Seneca, colpito al culmine di una brillante carriera quando il suo ex allievo, l'imperatore Nerone, gli ordinò di suicidarsi, accusato di tradimento. Molto più tardi, l'osservazione di Seneca fu trasformata

da Ugo Bardi che lo ha soprannominato "Effetto Seneca" e non c'è dubbio che possa essere applicato a una varietà di casi.

2. Yeshua ben Hananiah e la caduta di Gerusalemme . Flavio Giuseppe Flavio ( 37 d.C.- 100 d.C. ) scrisse il suo “ La guerra giudaica ” alcuni anni dopo la caduta di Gerusalemme, nel 70 d.C. Nel libro, riferisce di un residente di Gerusalemme dell'epoca, Yeshua ben Hanania, che,





... ogni giorno pronunciava queste lamentevoli parole, come se fosse il suo voto premeditato: "Guai, guai a Gerusalemme". Né disse offese a chi ogni giorno lo picchiava, né buone parole a chi gli dava da mangiare: ma questa era la sua risposta a tutti gli uomini; e in effetti nient'altro che un malinconico presagio di ciò che doveva venire.. . Fino al momento stesso in cui vide adempiersi sul serio il suo presagio nel nostro assedio . Infatti, mentre girava intorno alle mura, gridava con tutta la sua forza: «Guai, guai ancora alla città, al popolo e alla santa casa». E proprio mentre aggiungeva alla fine: "Guai, guai anche a me stesso", una pietra uscì da una delle macchine Romane e lo colpì e lo uccise immediatamente. E mentre pronunciava gli stessi presagi, passò a miglior vita.

Yeshua aveva ragione: Gerusalemme cadde poco dopo che fu ucciso. Ma va detto che per chiunque avesse accesso ai bastioni, la visione di tre legioni romane accampate intorno alla città, equipaggiate con ogni genere di macchine d'assedio, deve aver reso questa previsione relativamente facile

3. Il crollo della popolazione umana . Il reverendo Malthus (1766 -

1834) è ben noto per il suo " Saggio sul principio della popolazione " dove fu il primo nella storia a notare che

"La popolazione, se non controllata, aumenta in modo esponenziale." Ha poi continuato prevedendo che, nel tempo, la crescita della popolazione britannica sarebbe stata fermata da carestie, guerre, epidemie o una combinazione di questi fattori. La cosa curiosa è che Malthus è spesso citato come esempio di previsioni sbagliate , ma se guardi quello che ha scritto, noterete che non ha mai e poi mai detto che il disastro che stava vedendo nel futuro sarebbe avvenuto in qualche data specifica. Malthus era infatti profetico perché la popolazione umana è cresciuta esponenzialmente fino a tempi relativamente recenti. Come interverrà l'ecosistema per porre un limite a ciò è ancora da vedere, ma le profezie di Malthus sono probabilmente le più realistiche mai viste nella storia umana.

William Stanley Jevons (1835-1882) è stato uno degli economisti più brillanti della storia, riconosciuto per diverse idee chiave nella scienza economica. Era particolarmente bravo a comprendere i fenomeni dinamici, ad esempio sul fatto che i miglioramenti tecnologici che portano a una maggiore efficienza non portano le persone a ridurre il consumo di risorse naturali. È etichettato come "paradosso di Jevons" ma, se ci pensate, vedrete che non è affatto un paradosso. È solo che gli economisti moderni non hanno la visione che aveva Jevons. A proposito di previsioni, Jevons ha fatto centro con il suo libro "

" (

) dove ha esaminato la quantità limitata di risorse di carbone in Inghilterra. Sulla base dei dati che aveva, non poteva calcolare una scala temporale esatta, ma scrisse nel suo libro che sarebbe successo "entro un secolo dal tempo presente". In effetti, la produzione di carbone in Inghilterra raggiunse il picco intorno al 1920. Non una previsione esatta, ma rilevante che, come al solito, nessuno ha veramente capito. (

)

. Complessivamente i tentativi di previsione dello sviluppo delle nuove tecnologie andarono molto male ma, in alcuni casi, portarono a brillanti intuizioni. Uno fu quando Arthur C. Clarke propose

i satelliti orbitanti come

ripetitori per le telecomunicazioni, già nel 1945. Molto prima, nel 1865, Jules Verne (1828-1905) pubblicò un romanzo intitolato

(

che fu forse la prima descrizione nella storia di un viaggio interplanetario fisicamente concepibile. Con la sua idea di un proiettile sparato da un lungo e potente cannone, Verne era più avanzato del suo giovane contemporaneo HG Wells, che mandò anche lui i suoi personaggi sulla Luna, ma fece loro usare un improbabile "specchio gravitazionale" chiamato

Naturalmente, in pratica, sarebbe impossibile sparare persone nello spazio usando un cannone, come descritto nel romanzo di Verne. Ma il vero viaggio sulla Luna è stato reso possibile dai missili che sono stati inizialmente sviluppati come armi che potrebbero avere una gittata maggiore rispetto all'artiglieria convenzionale. Oggi, il concetto di utilizzare un cannone ad alta potenza per inviare oggetti nell'orbita terrestre bassa è talvolta chiamato "Cannone di Verne", anche se non sembra che sia mai stato utilizzato nella pratica.

Svante Arrhenius (

1859 – 1927) fu uno dei fondatori della chimica fisica moderna, gli fu assegnato il premio Nobel e ancora oggi le sue scoperte sono alla base della

molti campi della chimica. Scienziato p oliedrico che studiò anche la fisica dell'atmosfera, fu il primo, nel 1896, a notare il fenomeno che oggi chiamiamo "Effetto Serra". Ha scoperto che la temperatura media della superficie terrestre è di circa 15 C a causa della capacità di assorbimento dell'infrarosso del vapore acqueo e dell'anidride carbonica. Questo è chiamato effetto serra naturale. Arrhenius ha suggerito che un raddoppio della concentrazione di CO2 porterebbe a un aumento della temperatura di 5°C. Questo non è ancora avvenuto, ma è notevolmente vicino ai valori previsti dai moderni modelli climatici.

Sinclair Lewis (1885 – 1951) pubblicò nel 1935 un romanzo intitolato "

Lewis ha immaginato l'ascesa di una figura populista che diventa presidente dopo aver fomentato la paura tra i cittadini e poi procede a imporre il fascismo negli Stati Uniti con l'aiuto di una spietata forza paramilitare. Era davvero profetico?

Il geologo americano Marion King Hubbert ha il merito di essere stata il primo a identificare le principali tendenze nella produzione energetica del 21° secolo, quasi 50 anni prima che che si arrivasse al picco. Nel suo articolo del 1956,

, ha presentato la figura sottostante: un audace tentativo di collocare l'esperienza umana con l'energia su una scala di 10.000 anni. Ovviamente Hubbert era eccessivamente ottimista sull'energia nucleare che, in realtà, iniziò a declinare prima dei combustibili fossili. Ma, con questo grafico, Hubbert aveva delineato la situazione umana con diversi anni di anticipo rispetto a "The Limits to Growth" (1972). "Overshoot" di Catton (1980) e molti altri. La produzione di combustibili fossili non ha ancora raggiunto il suo picco, ma sembra molto vicina, quindi la previsione di Hubbert potrebbe essere stata ritardata di qualche decennio. Non molto su una scala di 10.000 anni!

. Nel 1970 Isaac Asimov pubblicò un racconto intitolato "

" in cui raccontava di come la popolazione umana della Terra si fosse espansa fino ad occupare l'intero spazio ecologico del pianeta. La storia parla dell'uccisione degli ultimi animali tenuti in uno zoo. Questo lascia la Terra nella "perfezione", con i suoi quindici trilioni di abitanti, venti miliardi di tonnellate di cervello umano e la "squisita nullità dell'uniformità". Non siamo ancora arrivati ​​a questo punto, ma la tendenza si sta chiaramente muovendo in quella direzione, con

negli ultimi 40 anni circa. Se le cose continuano a muoversi al ritmo attuale, non avremo bisogno di aspettare il 2430 per vedere la scomparsa di tutti i vertebrati non umani. Per quanto riguarda la "squisita nullità dell'uniformità", potremmo essere piuttosto avanzati anche in questo.

Nel 1972 un gruppo di ricercatori del MIT di Boston pubblicò i risultati di uno studio che era stato patrocinato dal Club di Roma con il titolo "

." Era un tentativo ambizioso di prevedere l'evoluzione del sistema economico globale su una scala temporale di oltre un secolo. Lo studio divenne famoso e fu subito rifiutato per aver previsto qualcosa che sembrava impossibile: la crescita economica mondiale si sarebbe arrestata e iniziare un declino irreversibile in un momento del 21° secolo.Secondo lo studio, i dati più affidabili indicano che l'inizio del declino potrebbe verificarsi in un momento prima del 2020. Oggi, nel 2020, sembra che la previsione fosse addirittura troppo buona!

.

Nel 1951, Robert Heinlein pubblicò un romanzo intitolato "

" dove ha descritto come la Terra era stata invasa da una razza di parassiti ("lumache") provenienti dallo spazio che infettavano e prendevano il controllo degli esseri umani. La presenza dei parassiti era rilevabile sulla pelle delle persone infette, quindi, per combattere l'infezione, il presidente e il congresso emanavano una legge che imponeva a tutti quanti di andare in giro nudi per dimostrare di non essere infetti. E tutti lo fanno senza protestare! Non esattamente quello che è successo con il COVID; ma abbastanza simile sotto certi aspetti.