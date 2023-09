Perché le scimmie nude hanno la bocca piccola. Lo spiega Meuianga Mera, capo scienziato della Flotta Stellare Rettiliana

SÌ. Quindi siamo tutti abituati alle nostre super-meta razioni. Sono buone. Ci danno forza. Anche se, devo dire, non così gustose. Ma questa è un'altra questione. Oggi voglio spiegarvi come le scimmie nude del pianeta Terra si comportano con il cibo. Ed è una questione legata ad altre caratteristiche di questa specie. Ricordatevi che nella nostra lezione precedente ti parlavo della funzione delle escrescenze carnose che chiamano "labbra". Ma un'altra caratteristica interessante della loro bocca è quanto sia piccola. Ecco una foto di uno di loro. Per inciso, anche se è una scimmia, è piuttosto intelligente. In realtà è una delle loro migliori scienziate. Forse un giorno la farò teletrasportare sulla nostra astronave, così potrete incontrarla. Chiacchierare con queste creature può essere piuttosto divertente. Ma ecco la foto di cui ho parlato,

-- Eh? È davvero una di quelle scimmie nude?

-- Sembra un insetto!

-- Strano. Con quegli occhi grandi!

-- Non ha nemmeno le pupille!

No, no, cadetti. Non è un insetto. È una delle scimmie che stiamo studiando. Indossa semplicemente sopra i suoi occhi biologici uno strumento che loro chiamano "occhiali" - è un altro tipo di segnale sessuale secondario per loro, ma ne parleremo in una lezione successiva. Vi mostro questa immagine perché questa giovane scimmia mostra piuttosto chiaramente la caratteristica di cui volevo parlarvi oggi: la bocca piccola. Effettivamente è piccola. Confrontatelo con la vostra bocca e lo vedete subito. Posso anche mostrarvi un paragone con la bocca di un'altra specie di scimmie di questo pianeta. È una creatura che chiamano "Scimpanzè" insieme a quella di una scimmia nuda. Sono entrambi primati, strettamente imparentati tra loro in termini genetici. Ma la bocca della scimmia nuda è molto più piccola.

Ora, la domanda è: perché. Potete indovinare?

-- Ho un'idea, Meuianga. Dipende da cosa mangiano?



Buona osservazione, cadetto Hämi Te Yuepxoe 'Ipxpaä'itans. E, in effetti, è una possibile spiegazione. Ti po sso dirti che la mia prima impressione quando ho esaminato la bocca di queste creature è stata che succhiassero sangue. Questo spiegherebbe perché la loro bocca è così piccola. Non hanno bisogno di masticare e si nutrono di un cibo molto nutriente. Diverse specie su questo pianeta sopravvivono grazie al sangue di altre creature. Le scimmie nude li chiamano "vampiri" e anche noi usiamo questo termine.





-- È vero, Meuianga? Succhiano davvero il sangue di altre creature?

-- Sono tutti vampiri?

No, cadetti, non proprio. Anche se, occasionalmente, lo fanno, ma non sopravvivono con quello. I vampiri sono piccole creature che mangiano il sangue di creature molto più grandi: possono farlo perché sono così piccoli da non uccidere il loro bersaglio. Sul pianeta Terra, le più grandi specie di vampiri che potremmo identificare sono chiamate "pipistrelli" dagli scienziati scimmie. Sono veramente piccoli. Circa un centesimo del peso di una scimmia nuda. Per mantenere la proporzione, queste scimmie dovrebbero nutrirsi di creature così grandi da non poter esistere su questo pianeta. La gravità li schiaccerebbe!

-- Ah, bene, Meuianga. In un certo senso siamo rassicurati.

-- Queste scimmie nude sono creature interessanti. Ma i vampiri... beh, sarebbe davvero disgustoso.

-- E anche preoccupante.

Non preoccupatevi, cadetti, queste scimmie non vi succhieranno il sangue. A dire il vero, hanno alcune strane storie su creature delle loro dimensioni che fanno esattamente questo. Ma non ho mai potuto verificare queste storie, quindi presumo semplicemente che facciano parte di quel mondo virtuale che le scimmie chiamano "leggende". In ogni caso, il motivo della bocca piccola è forse ancora più interessante che se fossero vampiri.

-- Ci stai incuriosendo, Meuianga

-- Dicci il motivo!

Ebbene, cadetti, le ragioni possibili sono due, una delle quali non credo sia del tutto soddisfacente, ma vale comunque la pena esaminarla. E ha a che fare con l'oggetto che ti ho mostrato all'inizio di questa lezione.

-- Ah.... quella cosa che hai chiamato "pizza"?

-- E dici che lo mangiano?

SÌ. la storia è che mangiano cibo pre-digerito.

-- ........?

-- Cosa fanno......?

-- Veramente?

-- Sembra davvero orribile.

-- Già....

-- Ma cosa significa "pre-digerito"?

Ah... semplice cadetti, semplice. Sapete che la digestione è un processo che scompone il cibo nei suoi componenti di base. È il lavoro di enzimi secreti dal corpo. Ora, qualcosa di simile può essere fatto riscaldando il cibo, un processo che le scimmie chiamano "cucina".

-- Cucina?

-- Non abbiamo mai sentito nulla del genere.

-- Cosa sarebbe?

È una forma di predigestione. Ad esempio, denatura le proteine ​​in forme più facilmente assorbibili e rompe anche le pareti cellulari per liberare nutrienti e molto altro ancora. Cadetti, lasciate che vi dica che queste scimmie sono piuttosto sofisticate nella loro idea di cucina. Ed è un modello culturale interessante, molto interessante. Quelle pizze sono, in effetti, molto buone.

.. Ehm... Meuianga, cosa significa?

-- Hai mangiato cibo pre-digerito fatto dalle scimmie?

-- È vero?

Cadetti, una scienziata rettiliana non ha paura di testare personalmente le materie che studia.

-- Sì, Meuianga, ma cibo pre-digerito...

-- Aw... sì. Sembra, sembra....

-- Schifoso.... sembra schifoso.

Lo so, cadetti, sembra disgustoso. Ma fa parte della vostra formazione.

--Eh...? Vuoi dire che dovremo....?

-- Veramente?

-- Hai.... hai mangiato questa cosa? Questa "pizza"?

-- È questa una prova che dobbiamo superare?

Non ora, cadetti, non ora. Ma man mano che avanzate nella vostra formazione, dovrete superare diversi test. E vi potrebbe anche piacere la pizza... O forse potreste iniziare con il tipo di cibo che chiamano Sushi . È pesce crudo.

-- Ah... suona meglio

-- Un buon guerriero rettiliano mangia pesce crudo.

-- Certo che lo fa.

Sì, e il pesce crudo è accompagnato da una dose di etanolo aromatizzato chiamato Sake che ha lo scopo di alterare un po' l'attività sinaptica del cervello. Potete provare anche quello.

-- Meuianga, per favore, non scandalizzarci così tanto.

-- Lo faremo, se fa parte del nostro addestramento, ma....

-- Meuianga.... per favore...

Cadetti, sono sicuro che farete del vostro meglio. Ma lasciatemi tornare a ciò di cui stavamo discutendo. Stavamo esaminando la piccola bocca delle scimmie nude, e questa idea del cibo pre-digerito, o "cotto", potrebbe spiegarlo. Se la cottura rende il cibo più denso in termini di contenuto nutrizionale, allora queste creature non hanno bisogno di ingoiarne grandi quantità e possono avere una bocca più piccola. Non ha senso per voi?

-- Forse sì, Meuianga.

-- Almeno come l'hai affermato tu.

-- Ma in che modo la pre-digestione aumenta il contenuto nutrizionale del cibo?

Ah... bella osservazione, cadetto Kewpxzi'ì Te Lìpuaynin Stìuyi'itan. La cottura aiuta soprattutto a rendere il cibo più facilmente digeribile, ma non ne aumenta tanto il valore nutritivo. Ma è una spiegazione ragionevole perché rende anche il cibo più morbido, e quindi non serve una grande bocca per masticarlo. Quindi è possibile. In realtà, è stato proposto per primo da uno scienziato scimmia di nome Richard Wrangham alcuni anni fa. Ecco un'immagine del "libro" dove lo ha proposto. Notate la cosa divertente sulla testa dello scimpanzé - è quello che chiamano "cappello" - ne parleremo più avanti.





Wrangham è un'altra scimmia intelligente; L'ho incontrato alcune volte. Ha cercato di convincermi che la sua spiegazione è quella giusta, ma non ne sono sicura. Perché, davvero, non mi sembra sufficiente. Penso che ci sia una spiegazione molto migliore. Ma dobbiamo approfondire il comportamento di queste scimmie e questo lo vedremo in un'altra lezione. Quindi, grazie per l'attenzione, cari cadetti, e buon relax con il vostro super-meta quotidiano. Oppure, se vi piacesse provare una di quelle cose.... pizze.... posso teletrasportartene alcune.

- Ah...

- Beh.

- Forse.

- E in fondo hai ragione quando dici che quelle super-meta razioni non sono poi così gustose.

- Non dovremmo.... ?

- Perché no?

- Meuianga.... ci fidiamo di te!

h/t Ilaria Perissi